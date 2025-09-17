Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин очень уважает военных, сообщил Песков - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/peskov-862383215.html
Путин очень уважает военных, сообщил Песков
Путин очень уважает военных, сообщил Песков - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин очень уважает военных, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:10+0300
2025-09-17T13:10+0300
общество
россия
нижегородская область
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз. А что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет его работы, тем более в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
https://1prime.ru/20250915/peskov-862298361.html
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e369159d2056eff83076f86a00187c22.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, нижегородская область, владимир путин, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, Нижегородская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:10 17.09.2025
 
Путин очень уважает военных, сообщил Песков

Песков: Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз. А что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет его работы, тем более в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков прокомментировал призывы к незамедлительной встрече по Украине
15 сентября, 13:03
 
ОбществоРОССИЯНижегородская областьВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала