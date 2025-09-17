https://1prime.ru/20250917/peskov-862383215.html

Путин очень уважает военных, сообщил Песков

Путин очень уважает военных, сообщил Песков - 17.09.2025, ПРАЙМ

Путин очень уважает военных, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:10+0300

2025-09-17T13:10+0300

2025-09-17T13:10+0300

общество

россия

нижегородская область

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз. А что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет его работы, тем более в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

https://1prime.ru/20250915/peskov-862298361.html

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, нижегородская область, владимир путин, дмитрий песков