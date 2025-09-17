https://1prime.ru/20250917/peskov-862384518.html

Песков сообщил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине

Песков сообщил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине

Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:15+0300

2025-09-17T13:15+0300

2025-09-17T13:15+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине - ред.)", - сказал Песков журналистам. ​

https://1prime.ru/20250915/peskov-862298798.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков