Песков рассказал, как идут контакты России и США

Песков рассказал, как идут контакты России и США - 17.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, как идут контакты России и США

Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа. Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.

