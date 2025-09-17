Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, как идут контакты России и США - 17.09.2025
Песков рассказал, как идут контакты России и США
Песков рассказал, как идут контакты России и США
Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа. Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.
россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
13:29 17.09.2025
 
Песков рассказал, как идут контакты России и США

Песков: Россия и США продолжают вести контакты по различным каналам связи

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.
Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"
