Великобритания больше не добивается отмены пошлин США на британскую сталь

Великобритания больше не добивается отмены пошлин США на британскую сталь

2025-09-17T14:17+0300

экономика

мировая экономика

великобритания

сша

дональд трамп

лондон

ЛОНДОН, 17 сен - ПРАЙМ. Лондон приостановил попытки добиться от США отмены 25-процентных пошлин на импорт британской стали, передает телеканал Sky со ссылкой на источники. Во вторник начался государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Накануне визита британские СМИ сообщали, что Лондон надеется добиться от Трампа отмены американских пошлин на британскую сталь в соответствии с подписанным ранее в этом году торговым соглашением. "Стало известно, что Великобритания приостановила усилия по снижению пошлин (на британскую сталь - ред.) с 25%, до 0%", - сообщает телеканал. В преддверии своего визита Трамп заявил, что "хочет помочь" Великобритании в доработке торгового соглашения между двумя странами, но не уточнил как. В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух государств. Таким образом, Великобритания стала первой страной, заключившей соглашение с США после введения Трампом пошлин. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10%, на другие - вовсе отменены. При этом условия соглашения в отношении экспорта британской стали и алюминия в США до сих пор не определены и эти товары у облагаются пошлинами в размере 25%.

