Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием

2025-09-17T09:29+0300
2025-09-17T09:29+0300
2025-09-17T09:29+0300
политика
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
