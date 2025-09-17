Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250917/putin-862373800.html
Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием
Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T09:29+0300
2025-09-17T09:29+0300
политика
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ac424007e6b1408865973e8ee61da594.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
https://1prime.ru/20250909/maduro-862016656.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d3d4df463fc296a860b20d28dbe5a9d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, нарендра моди, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Владимир Путин
09:29 17.09.2025
 
Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием

Путин поздравил Моди с 75-летием, отметив, что продолжит развивать диалог с Индией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Российско-индийские переговоры. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности
9 сентября, 15:14
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯНарендра МодиВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала