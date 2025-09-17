https://1prime.ru/20250917/putin-862373800.html

Путин поздравил премьер-министра Индии с 75-летием - 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T09:29+0300

политика

россия

индия

нарендра моди

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ac424007e6b1408865973e8ee61da594.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.

индия

2025

