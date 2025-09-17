https://1prime.ru/20250917/putin-862391673.html
Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии с 75-летием по телефону
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора. "Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания российскому руководству", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. -0-
