Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ - 17.09.2025
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:32+0300
2025-09-17T18:32+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.
18:32 17.09.2025
 
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ

Путин поручил предусмотреть возможность повышения регионами выплат по земским программам

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
В Кремле оценили востребованность "земских" программ
23 июля, 12:48
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала