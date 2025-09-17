https://1prime.ru/20250917/putin-862399679.html
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T18:32+0300
2025-09-17T18:32+0300
2025-09-17T18:32+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861325573_0:257:2787:1825_1920x0_80_0_0_579ba7fea96b08a8611ff068391ea1c5.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.
https://1prime.ru/20250723/peskov-859822066.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861325573_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_da606012f2f2f723bdce2b164c795e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ
Путин поручил предусмотреть возможность повышения регионами выплат по земским программам
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте
Кремля.
"Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.
В Кремле оценили востребованность "земских" программ