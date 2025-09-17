https://1prime.ru/20250917/putin-862399679.html

Путин поручил увеличить выплаты участникам "земских" программ

2025-09-17T18:32+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских" программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих... возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования", - сообщается в поручении.

