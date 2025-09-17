https://1prime.ru/20250917/rosstat-862402962.html

В России выросли цены производителей промышленных товаров

2025-09-17T19:36+0300

2025-09-17T19:36+0300

2025-09-17T19:36+0300

промышленность

россия

росстат

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 1,1% в месячном выражении после роста на 0,9% в июле, в годовом - снижение усилилось до 0,4% после 0,3% в июле, свидетельствуют данные Росстата. "В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,1%, по сравнению с декабрем 2024 года – 97,9%", - говорится в сообщении. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в августе выросли на 1,4% после роста на 3,2% в июле; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,2%. В обрабатывающих производствах в августе цены не изменились по сравнению с июлем; в годовом выражении – выросли на 1,9%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в августе ускорили рост до 9,1% в месячном выражении после 1,7% в июле; в годовом – увеличились на 14,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе напротив рост цен замедлился до 1,3% после 7,4% месяцем ранее; в годовом выражении – поднялись на 4,7%.

