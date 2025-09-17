Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли цены производителей промышленных товаров - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/rosstat-862402962.html
В России выросли цены производителей промышленных товаров
В России выросли цены производителей промышленных товаров - 17.09.2025, ПРАЙМ
В России выросли цены производителей промышленных товаров
Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 1,1% в месячном выражении после роста на 0,9% в июле, в годовом - снижение усилилось до... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T19:36+0300
2025-09-17T19:36+0300
промышленность
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 1,1% в месячном выражении после роста на 0,9% в июле, в годовом - снижение усилилось до 0,4% после 0,3% в июле, свидетельствуют данные Росстата. "В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,1%, по сравнению с декабрем 2024 года – 97,9%", - говорится в сообщении. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в августе выросли на 1,4% после роста на 3,2% в июле; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,2%. В обрабатывающих производствах в августе цены не изменились по сравнению с июлем; в годовом выражении – выросли на 1,9%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в августе ускорили рост до 9,1% в месячном выражении после 1,7% в июле; в годовом – увеличились на 14,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе напротив рост цен замедлился до 1,3% после 7,4% месяцем ранее; в годовом выражении – поднялись на 4,7%.
https://1prime.ru/20250611/minpromtorg-858393425.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c990465ffa0dd4f1b0e3ee270808905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:36 17.09.2025
 
В России выросли цены производителей промышленных товаров

Росстат: Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 1,1%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 1,1% в месячном выражении после роста на 0,9% в июле, в годовом - снижение усилилось до 0,4% после 0,3% в июле, свидетельствуют данные Росстата.
"В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,1%, по сравнению с декабрем 2024 года – 97,9%", - говорится в сообщении.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в августе выросли на 1,4% после роста на 3,2% в июле; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,2%. В обрабатывающих производствах в августе цены не изменились по сравнению с июлем; в годовом выражении – выросли на 1,9%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в августе ускорили рост до 9,1% в месячном выражении после 1,7% в июле; в годовом – увеличились на 14,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе напротив рост цен замедлился до 1,3% после 7,4% месяцем ранее; в годовом выражении – поднялись на 4,7%.
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары
11 июня, 09:16
 
ПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала