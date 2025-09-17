https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862388046.html

ЕК предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля

2025-09-17T14:53+0300

экономика

израиль

ек

ес

кая каллас

урсула фон дер ляйен

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. "В частности, пакет (санкций – ред.) состоит из четырех проектов правовых актов с девятыми предложениями о включении в список министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также в отношении 10 членов политбюро ХАМАС, основанных на новом критерии включения в список в соответствии с режимом санкций ХАМАС. Совету (ЕС – ред.) необходимо утвердить это решение единогласно", - сказано в документе. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. -0-

израиль

