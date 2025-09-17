https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862388046.html
ЕК предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля
ЕК предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля - 17.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля
Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:53+0300
2025-09-17T14:53+0300
2025-09-17T14:53+0300
экономика
израиль
ек
ес
кая каллас
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. "В частности, пакет (санкций – ред.) состоит из четырех проектов правовых актов с девятыми предложениями о включении в список министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также в отношении 10 членов политбюро ХАМАС, основанных на новом критерии включения в список в соответствии с режимом санкций ХАМАС. Совету (ЕС – ред.) необходимо утвердить это решение единогласно", - сказано в документе. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. -0-
https://1prime.ru/20250916/izrail-862336095.html
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ек, ес, кая каллас, урсула фон дер ляйен
Экономика, ИЗРАИЛЬ, ЕК, ЕС, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен
ЕК предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля
ЕК предложила ввести санкции против 9 граждан Израиля, включая министров
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
"В частности, пакет (санкций – ред.) состоит из четырех проектов правовых актов с девятыми предложениями о включении в список министров и поселенцев в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, а также в отношении 10 членов политбюро ХАМАС, основанных на новом критерии включения в список в соответствии с режимом санкций ХАМАС. Совету (ЕС – ред.) необходимо утвердить это решение единогласно", - сказано в документе.
Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. -0-
Еврокомиссары примут пакет мер в против Израиля