В Словакии прокомментировали призывы к отказу от российских энергоресурсов

БРАТИСЛАВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики, заявила вице-премьер-министр экономики республики Дениса Сакова. "В понедельник я встретилась с министром энергетики США в Вене, где мы участвовали в конференции, мы обсудили и заявление господина президента Дональда Трампа о том, что Словакия и Венгрия должны были бы перестать брать не только российский газ, но и российскую нефть. Я ему объяснила, что мы сначала должны для этого иметь условия, чтобы не "зарезать" нашу промышленность и нашу экономику, потому что сейчас, (из-за - ред.) невосстановления поставок газа через Украину, мы - страна, которая находится в конце любого трубопровода", - сказала Сакова журналистам по итогам заседания правительства, ее заявление транслировало "Словацкое телевидение и радио" в среду. Она пояснила, что до прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию Словакия находилась в самом начале газопровода, сейчас же республика, оказавшись в конце, в вопросе диверсификации поставок должна полагаться на "милость и немилость" соседних государств, а также рассчитывать на их проекты и мощности. Сакова добавила, что американский министр выразил понимание в том, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти должны быть приложены усилия для завершения европейских проектов и обеспечения достаточного финансирования для них. В августе глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский заявил РИА Новости, что Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

