https://1prime.ru/20250917/smi-862376117.html

СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку

СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку - 17.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку

Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T10:32+0300

2025-09-17T10:32+0300

2025-09-17T10:32+0300

экономика

мировая экономика

израиль

газа

германия

урсула фон дер ляйен

фридрих мерц

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со стороны европейских стран из-за глубокого внутреннего раскола в блоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "На самом деле у этого предложения практически нет шансов получить достаточную поддержку со стороны европейских правительств для его реализации в краткосрочной перспективе, а возможно, и вообще", - пишет издание. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с трудностями в вопросе сокращения торговых отношений с Израилем, особенно на фоне того, что "нацистское наследие бросает глубокую тень на немецкую политику в отношении Израиля". Дипломаты ЕС отметили, что ряд других стран, включая Италию, Польшу, Венгрию и Австрию, также отказались поддержать санкции против Израиля. Издание пишет, что хотя всё больше правительств предпринимают собственные шаги и вводят санкции против израильских министров и обещают признать палестинское государство, ЕС в целом остаётся "безнадёжно расколотым по внутренним причинам".

https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862337256.html

израиль

газа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, израиль, газа, германия, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, ес, ек