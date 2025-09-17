СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку

https://1prime.ru/20250917/smi-862376117.html
2025-09-17T10:32+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со стороны европейских стран из-за глубокого внутреннего раскола в блоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "На самом деле у этого предложения практически нет шансов получить достаточную поддержку со стороны европейских правительств для его реализации в краткосрочной перспективе, а возможно, и вообще", - пишет издание. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с трудностями в вопросе сокращения торговых отношений с Израилем, особенно на фоне того, что "нацистское наследие бросает глубокую тень на немецкую политику в отношении Израиля". Дипломаты ЕС отметили, что ряд других стран, включая Италию, Польшу, Венгрию и Австрию, также отказались поддержать санкции против Израиля. Издание пишет, что хотя всё больше правительств предпринимают собственные шаги и вводят санкции против израильских министров и обещают признать палестинское государство, ЕС в целом остаётся "безнадёжно расколотым по внутренним причинам".
