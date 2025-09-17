Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку - 17.09.2025
СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку
СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку - 17.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку
Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:32+0300
2025-09-17T10:32+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со стороны европейских стран из-за глубокого внутреннего раскола в блоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "На самом деле у этого предложения практически нет шансов получить достаточную поддержку со стороны европейских правительств для его реализации в краткосрочной перспективе, а возможно, и вообще", - пишет издание. Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с трудностями в вопросе сокращения торговых отношений с Израилем, особенно на фоне того, что "нацистское наследие бросает глубокую тень на немецкую политику в отношении Израиля". Дипломаты ЕС отметили, что ряд других стран, включая Италию, Польшу, Венгрию и Австрию, также отказались поддержать санкции против Израиля. Издание пишет, что хотя всё больше правительств предпринимают собственные шаги и вводят санкции против израильских министров и обещают признать палестинское государство, ЕС в целом остаётся "безнадёжно расколотым по внутренним причинам".
СМИ: проект ЕС по торговле с Израилем вряд ли получит внутреннюю поддержку

Politico: ЕС вряд ли получит внутреннюю поддержку по санкциям против Израиля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Политика ЕС по сокращению торговых отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа вряд ли получит достаточную поддержку в вопросе реализации со стороны европейских стран из-за глубокого внутреннего раскола в блоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
"На самом деле у этого предложения практически нет шансов получить достаточную поддержку со стороны европейских правительств для его реализации в краткосрочной перспективе, а возможно, и вообще", - пишет издание.
Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с трудностями в вопросе сокращения торговых отношений с Израилем, особенно на фоне того, что "нацистское наследие бросает глубокую тень на немецкую политику в отношении Израиля". Дипломаты ЕС отметили, что ряд других стран, включая Италию, Польшу, Венгрию и Австрию, также отказались поддержать санкции против Израиля.
Издание пишет, что хотя всё больше правительств предпринимают собственные шаги и вводят санкции против израильских министров и обещают признать палестинское государство, ЕС в целом остаётся "безнадёжно расколотым по внутренним причинам".
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля
Вчера, 14:04
 
