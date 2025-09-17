https://1prime.ru/20250917/smoljaninov-862370759.html
На актера Смольянинова составили новый протокол
На актера Смольянинова составили новый протокол
2025-09-17T07:28+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском суде Москвы.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября", - рассказали в суде.
Он составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября", - рассказали в суде.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Смольянинова уже штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
