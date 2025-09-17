Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На актера Смольянинова составили новый протокол - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/smoljaninov-862370759.html
На актера Смольянинова составили новый протокол
На актера Смольянинова составили новый протокол - 17.09.2025, ПРАЙМ
На актера Смольянинова составили новый протокол
На актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) составили новый протокол за нарушение иноагентского... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T07:28+0300
2025-09-17T07:28+0300
общество
финансы
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862370759.jpg?1758083302
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском суде Москвы. "Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября", - рассказали в суде. Он составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. "Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября", - рассказали в суде. Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Ранее Смольянинова уже штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, рф, москва
Общество , Финансы, РФ, МОСКВА
07:28 17.09.2025
 
На актера Смольянинова составили новый протокол

На актера Артура Смольянинова составили новый протокол

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском суде Москвы.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября", - рассказали в суде.
Он составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября", - рассказали в суде.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Смольянинова уже штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
 
ОбществоФинансыРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала