В Совфеде предложили ввести транспортный налог на самокаты

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил Минфину РФ рассмотреть возможность введения транспортного налога на средства индивидуальной мобильности (СИМ), используемые юрлицами в коммерческих целях. "Прошу вас выразить позицию министерства по вопросу рассмотрения целесообразности установления транспортного налога или специального целевого сбора в отношении коммерческого использования СИМ (для юрлиц и ИП — операторов проката СИМ, хозяйствующих субъектов, использующих СИМ в коммерческой деятельности - доставка и тому подобное) на федеральном уровне", - говорится в письме сенатора на имя статс-секретаря – замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Шейкин также просит министерство выразить свою позицию в плане целесообразности разработки особого порядка исчисления и уплаты такого сбора, где объектами налогообложения могли бы признаваться определённые категории СИМ, исходя из технических параметров, или особенностей их использования, с целью формирования источника финансирования развития городской инфраструктуры и обеспечения справедливой налоговой нагрузки. "В настоящее время СИМ, включая электрические самокаты, не подлежат обязательной государственной регистрации и, соответственно, не признаются объектами налогообложения транспортным налогом. Это делает их эксплуатацию доступнее для граждан и бизнеса, однако создает затруднения в части софинансирования расходов на развитие и содержание городской и дорожной инфраструктуры", - говорится в письме. К тому же, пользователи СИМ, операторы кикшеринга и службы доставки не вносят ни транспортный налог, ни аналогичные акцизные сборы, которые в иных случаях направляются в дорожные фонды на инфраструктурные нужды, отметил Шейкин. "При этом операторы проката и доставки СИМ являются активными пользователями пешеходных и велосипедных маршрутов, что приводит к дополнительной нагрузке на соответствующую инфраструктуру", - пояснил он. В случае признания инициативы актуальной, сенатор просит замглавы Минфина сообщить, какие изменения необходимо внести в действующее законодательство для реализации указанного предложения.

