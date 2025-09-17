https://1prime.ru/20250917/tsb-862380013.html

ЦБ рассчитывает на внесение в ГД проекта о комплексном урегулировании

СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц будет внесен в текущую сессию Госдумы, текст проекта находится на финальной стадии, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков. "Работа над законопроектом, мы действительно говорили о нем не раз, идет, может быть, несколько более глубоко, чем мы рассчитывали изначально. Сейчас работа над текстом находится, по сути, на финальной стадии", - сказал он, выступая на форуме компании АБК "Лидеры цифрового развития". "Далее, это уже правильнее именно по законопроекту, можно будет обсуждать после внесения в Думу, мы рассчитываем, что это произойдет в эту сессию", - добавил Чирков. Он отметил, что по данным ЦБ, комитет государственного думы по финансовому рынку сделал уже итоговую рассылку текста законопроекта всем заинтересованным субъектам. "Мы исходим с того, что после получения этой позиции уже работа над текстом будет вестись на площадке Государственной думы", - добавил начальник управления. Чирков подчеркнул, что базовые подходы, о которых ранее говорил ЦБ в тексте законопроекта, неизменны. "И обязанность кредиторов до момента, пока не было предъявлено требование о взыскании, уведомить о правильном комплексном регулировании и работать с теми должниками, которые в этом заинтересованы", - заключил он.

