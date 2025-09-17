https://1prime.ru/20250917/tsb-862388617.html

ЦБ планирует сделать стресс-тестирование обязательным для крупных банков

ЦБ планирует сделать стресс-тестирование обязательным для крупных банков - 17.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ планирует сделать стресс-тестирование обязательным для крупных банков

Банк России планирует сделать надзорный стресс-тест (НСТ) обязательным для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), говорится в докладе регулятора... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T15:04+0300

2025-09-17T15:04+0300

2025-09-17T15:04+0300

экономика

банк россии

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует сделать надзорный стресс-тест (НСТ) обязательным для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), говорится в докладе регулятора "Концепция надзорного стресс-тестирования кредитных организаций". Банк России напоминает, что надзорное стресс-тестирование – это инструмент, с помощью которого оценивается устойчивость кредитных организаций преимущественно к циклическим кризисам. Конечная цель НСТ состоит в том, чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом. "По итогам обсуждения Концепции мы планируем приступить к подготовке изменений в законодательство, чтобы закрепить полномочия Банка России по проведению НСТ и принятию надзорных решений на основе его результатов. Для СЗКО участие в НСТ станет обязательным", - говорится в документе. Отмечается, что регулятор проведет подготовительную работу по изменению федеральных законов и банковского регулирования в 2026-2027 годах и планирует, что к 2028 году соответствующие нормативные акты вступят в силу. "Для реализации этой функции планируем законодательно закрепить следующие элементы: в Федеральном законе № 86-ФЗ – полномочия Банка России проводить НСТ, определять параметры стрессового сценария, перечень банков для участия в НСТ, порядок и методику его проведения, а также порядок оценки и раскрытия его результатов", - отмечается в документе. В Федеральном законе № 395-1 – обязанность банков, включенных в определенный Банком России перечень, участвовать в НСТ в соответствии с порядком и методикой его проведения и предоставлять регулятору результаты в установленной форме, добавил регулятор. Также отмечается, что в дальнейшем будут разработаны нормативные акты, определяющие порядок проведения НСТ, порядок оценки и верификации результатов тестирования, а также методологические принципы проведения стресс-тестирования. "Сейчас НСТ в России является востребованным инструментом аналитической поддержки надзорных подразделений Банка России, однако для кредитных организаций не предусмотрено никаких материальных последствий за плохие результаты стресс-теста. Такой формат не добавляет банкам мотивации проходить тестирование "с запасом" и заботиться о своей готовности к кризисам без расчета на поддержку акционеров или регулятора", - отмечается в материалах. Как ответственному за стабильность финансовой системы, регулятору важно, чтобы банки были готовы к стрессу, а неудовлетворительные результаты НСТ имели для них значимые последствия: учитывались в оценке внутренних процедур оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), по итогам которой может устанавливаться надбавка к капиталу. Кроме того, регулятор планирует, что результаты НСТ будут влиять на оценку экономического положения и, как следствие, на величину отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Также регулятор хочет предусмотреть и положительные стимулы для банков за хорошие результаты НСТ.

https://1prime.ru/20250916/tsb-862342714.html

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862387644.html

https://1prime.ru/20250916/banki-862335300.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, банки, финансы, россия