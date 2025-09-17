https://1prime.ru/20250917/ukraina-862384368.html

В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине

В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ

В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине

Создание бесполетной зоны над Украиной поставит Североатлантический альянс в неудобное положение, пишет The New York Times.

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Создание бесполетной зоны над Украиной поставит Североатлантический альянс в неудобное положение, пишет The New York Times."Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.Издание отмечает, что неспособность остановить российские беспилотники показала бы бессилие НАТО, а их уничтожение дорогими ракетами быстро сократило бы запасы.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.

