В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине
Создание бесполетной зоны над Украиной поставит Североатлантический альянс в неудобное положение, пишет The New York Times.
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Создание бесполетной зоны над Украиной поставит Североатлантический альянс в неудобное положение, пишет The New York Times."Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.Издание отмечает, что неспособность остановить российские беспилотники показала бы бессилие НАТО, а их уничтожение дорогими ракетами быстро сократило бы запасы.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.
украина, нато, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, В мире
13:14 17.09.2025
 
В США запаниковали из-за ловушки для НАТО на Украине

NYT: НАТО окажется перед дилеммой из-за бесполетной зоны над Украиной

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО
Учения НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Учения НАТО. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Создание бесполетной зоны над Украиной поставит Североатлантический альянс в неудобное положение, пишет The New York Times.
"Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
25 августа, 17:35
Издание отмечает, что неспособность остановить российские беспилотники показала бы бессилие НАТО, а их уничтожение дорогими ракетами быстро сократило бы запасы.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.
Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине
15 сентября, 11:49
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОВ мире
 
 
