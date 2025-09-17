https://1prime.ru/20250917/yaponiya-862381185.html

Японию за восемь месяцев посетило рекордное число россиян

ТОКИО, 17 сен – ПРАЙМ. Более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года, что является рекордом, свидетельствуют данные японской национальной туристической организации. Согласно обнародованной статистике, в период с января по август включительно Японию посетили 108 тысяч россиян, что на 101,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда Японию посетили 53 645 человек. До 2020 года с января по август Японию посещали не более 75 тысяч россиян. Число посетивших Японию россиян в августе 2025 года также является рекордным – 13 тысяч. "Число посетивших в августе достигло рекордного максимума благодаря возросшему спросу в период школьных каникул, а также диверсификации въездных рейсов, в том числе через Китай", - говорится в пояснении к статистике. Всего в августе Японию посетили около 3,43 миллиона иностранных граждан, при этом более миллиона из них – граждане Китая.

