https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862377556.html
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью - 17.09.2025, ПРАЙМ
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью
Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T11:03+0300
2025-09-17T11:03+0300
2025-09-17T11:03+0300
политика
владимир зеленский
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. "Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала. Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.
https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862374507.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, запад, общество
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Общество
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью
Журналист Хаким: Зеленский выглядел расстроенным из-за бездействия Запада
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
"Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала.
Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.
Медведчук прокомментировал претензии Зеленского к Трампу