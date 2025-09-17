https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862377556.html

Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. "Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала. Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.

