Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью - 17.09.2025
Политика
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью
политика
владимир зеленский
запад
общество
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. "Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала. Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.
владимир зеленский, запад, общество
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Общество
Журналист заметила измученный вид Зеленского во время интервью

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта, заявила побеседовавшая с ним ранее журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
"Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше", - заявила Хаким в подкасте телеканала.
Журналист также обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлыми интервью и началом конфликта, поскольку в его словах появилось "чувство безнадежности", а сам он стал более депрессивным.
Политика Владимир Зеленский ЗАПАД Общество
 
 
