Зеленский обратился с новым требованием к Западу - 17.09.2025
Зеленский обратился с новым требованием к Западу
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от западных стран думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он сказал в интервью Sky News."Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
россия, украина, запад, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
13:02 17.09.2025 (обновлено: 13:13 17.09.2025)
 
Зеленский обратился с новым требованием к Западу

Зеленский призвал Запад думать не об отношениях с РФ, а об Украине

Владимир Зеленский
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от западных стран думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он сказал в интервью Sky News.

"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он.
Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
