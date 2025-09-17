Зеленский обратился с новым требованием к Западу

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383122.html

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от западных стран думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Об этом он сказал в интервью Sky News."Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас", — утверждает он.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

