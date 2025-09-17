https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383706.html

"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе

"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе

Владимир Зеленский раскритиковал усилия президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в Telegram-канале | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:08+0300

2025-09-17T13:08+0300

2025-09-17T13:12+0300

спецоперация на украине

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал усилия президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук."Зеленский прямо указывает Трампу, что тот "работает неправильно". Он требует от американского президента перестать думать о США и начать думать исключительно об Украине. И что же дальше - обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести", — говорится в публикации.Глава киевского режима в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383959.html

https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383122.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, дональд трамп, владимир зеленский