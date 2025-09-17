https://1prime.ru/20250917/zelenskiy-862383706.html
"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал усилия президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук."Зеленский прямо указывает Трампу, что тот "работает неправильно". Он требует от американского президента перестать думать о США и начать думать исключительно об Украине. И что же дальше - обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести", — говорится в публикации.Глава киевского режима в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине.Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
