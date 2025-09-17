Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече - 17.09.2025
Спецоперация на Украине
В Раде раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк раскрыл, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации.Кроме того, глава киевского режима говорил, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат.Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
украина, владимир зеленский, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ДОНБАСС
16:25 17.09.2025 (обновлено: 16:26 17.09.2025)
 
В Раде раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече

Нардеп Железняк заявил об отказе Зеленского отдать Донбасс России

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк раскрыл, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Слова Зеленского о завершении конфликта удивили экс-премьера Украины
16:21
Кроме того, глава киевского режима говорил, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Уже выбирает". В Раде набросились на Зеленского после его слов о Трампе
13:08
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУДОНБАСС
 
 
