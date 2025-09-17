В Раде раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
Нардеп Железняк заявил об отказе Зеленского отдать Донбасс России
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк раскрыл, о чем Владимир Зеленский говорил на закрытой встрече с депутатами. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Зеленский заявил вчера "слугам народа" на закрытой встрече, что не будет отдавать Донбасс России", — говорится в публикации.
Кроме того, глава киевского режима говорил, что у ВСУ "все идет нормально" и победа якобы будет за Украиной, утверждает депутат.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии написало накануне, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, а боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен.
