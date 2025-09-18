https://1prime.ru/20250918/bokal-862433392.html
Силуанов пошутил о бокале вина после слов Собянина
Силуанов пошутил о бокале вина после слов Собянина - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов пошутил о бокале вина после слов Собянина
Министр финансов России Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Москвы о том, что производительность труда в столице - как в... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:33+0300
2025-09-18T12:33+0300
2025-09-18T12:33+0300
экономика
бизнес
россия
москва
германия
италия
антон силуанов
сергей собянин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Москвы о том, что производительность труда в столице - как в Германии, где жители могут позволить себе выпить за обедом. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе сессии Московского финансового форума рассказал, что производительность труда в Москве примерно такая же, как в крупнейшей экономике ЕС - Германии, и значительно выше, чем в среднем по России. Он также отметил, что в Германии короткая рабочая неделя, есть большой обеденный перерыв и работники могут позволить себе бокал пива. "Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?", - поинтересовался в свою очередь Силуанов. "То есть все-таки работаем больше, наверное", - добавил он.
https://1prime.ru/20250918/soyuzniki-862428749.html
москва
германия
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, германия, италия, антон силуанов, сергей собянин, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, Антон Силуанов, Сергей Собянин, ЕС
Силуанов пошутил о бокале вина после слов Собянина
Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов Собянина