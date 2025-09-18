https://1prime.ru/20250918/bokal-862433392.html

Силуанов пошутил о бокале вина после слов Собянина

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов пошутил о бокале вина для москвичей после слов мэра Москвы о том, что производительность труда в столице - как в Германии, где жители могут позволить себе выпить за обедом. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе сессии Московского финансового форума рассказал, что производительность труда в Москве примерно такая же, как в крупнейшей экономике ЕС - Германии, и значительно выше, чем в среднем по России. Он также отметил, что в Германии короткая рабочая неделя, есть большой обеденный перерыв и работники могут позволить себе бокал пива. "Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?", - поинтересовался в свою очередь Силуанов. "То есть все-таки работаем больше, наверное", - добавил он.

