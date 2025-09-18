Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста - 18.09.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20250918/buenos-ajres-862409659.html
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста
Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T01:26+0300
2025-09-18T01:26+0300
экономика
общество
мировая экономика
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862409659.jpg?1758147961
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - ПРАЙМ. Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи людей собрались в среду у здания конгресса, чтобы выступить против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса. В это время депутаты обсуждали вето президента. В итоге парламентарии подавляющим большинством голосов отвергли решение Милея. Теперь решение за сенатом. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
аргентина
общество, мировая экономика, аргентина
Экономика, Общество, Мировая экономика, АРГЕНТИНА
01:26 18.09.2025
 
В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста

В Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция протеста против политики властей

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - ПРАЙМ. Многотысячная акция протеста против политики властей в соцсфере завершилась в Буэнос-Айресе, люди расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей собрались в среду у здания конгресса, чтобы выступить против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса.
В это время депутаты обсуждали вето президента. В итоге парламентарии подавляющим большинством голосов отвергли решение Милея. Теперь решение за сенатом.
Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаАРГЕНТИНА
 
 
