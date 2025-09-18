Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве после смерти вдовы Гайдая - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/delo-862431057.html
В Москве открыли дело о наследстве после смерти вдовы Гайдая
В Москве открыли дело о наследстве после смерти вдовы Гайдая - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Москве открыли дело о наследстве после смерти вдовы Гайдая
Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:11+0300
2025-09-18T12:11+0300
россия
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Гребешкова Нина Павловна... дата смерти: 10.05.2025... Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что дело о наследстве артистки открыто нотариусом в Москве. Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие. В течении 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем.
https://1prime.ru/20250908/starovoyt-861962751.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , москва
РОССИЯ, Бизнес, Общество , МОСКВА
12:11 18.09.2025
 
В Москве открыли дело о наследстве после смерти вдовы Гайдая

В Москве открыли дело о наследстве вдовы Гайдая Нины Гребешковой

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Гребешкова Нина Павловна... дата смерти: 10.05.2025... Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что дело о наследстве артистки открыто нотариусом в Москве.
Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
В течении 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем.
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Старовойта
8 сентября, 15:05
 
РОССИЯБизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала