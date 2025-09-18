https://1prime.ru/20250918/dokhody-862421196.html

Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов

Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов - 18.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов

Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T10:16+0300

2025-09-18T10:16+0300

2025-09-18T10:16+0300

экономика

россия

финансы

рф

москва

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При более низких ценах на нефть важно наращивать долю ненефтегазовых доходов. Это залог исполнения всех обязательств государства", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://1prime.ru/20250918/mishustin-862420958.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, москва, михаил мишустин