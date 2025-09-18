https://1prime.ru/20250918/dokhody-862421196.html
Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов
Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов
18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При более низких ценах на нефть важно наращивать долю ненефтегазовых доходов. Это залог исполнения всех обязательств государства", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Мишустин призвал наращивать долю ненефтегазовых доходов
Мишустин: от доли ненефтегазовых доходов зависит исполнение обязательств госудасртва