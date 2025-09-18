https://1prime.ru/20250918/eksport-862434220.html

Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин

экономика

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария в августе с началом действия пошлин США сократила экспорт товаров туда сразу на пятую часть, однако заметно нарастила их продажи соседям Штатов, следует из данных швейцарского правительства. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов). Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов). При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).

