Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/eksport-862434220.html
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин - 18.09.2025, ПРАЙМ
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин
Швейцария в августе с началом действия пошлин США сократила экспорт товаров туда сразу на пятую часть, однако заметно нарастила их продажи соседям Штатов,... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:48+0300
2025-09-18T12:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
швейцария
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария в августе с началом действия пошлин США сократила экспорт товаров туда сразу на пятую часть, однако заметно нарастила их продажи соседям Штатов, следует из данных швейцарского правительства. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов). Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов). При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).
https://1prime.ru/20250918/poshliny-862418674.html
сша
швейцария
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, швейцария, европа
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА
12:48 18.09.2025
 
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за одних из самых высоких пошлин

Швейцария в августе сократила экспорт товаров в США на пятую часть

© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария в августе с началом действия пошлин США сократила экспорт товаров туда сразу на пятую часть, однако заметно нарастила их продажи соседям Штатов, следует из данных швейцарского правительства.
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
В результате в первый месяц действия тарифов швейцарский экспорт в Штаты рухнул на 22,1%, достигнув самого низкого уровня с конца 2020 года - 3,1 миллиарда швейцарских франков (3,9 миллиарда долларов).
Одновременно импорт из США, наоборот, сократился на совсем незначительные 1%, составив 1 миллиарда франков (1,3 миллиарда долларов).
При этом поставки швейцарских товаров в соседние со Штатами страны, наоборот, резко подскочили. Так, экспорт в Канаду увеличился в 1,7 раза, до 423 миллионов франков (536 миллионов долларов), а в Мексику - на треть, до 249 миллионов франков (316 миллионов долларов).
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
США хотят направить доходы с пошлин на помощь фермерам
09:37
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала