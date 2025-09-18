https://1prime.ru/20250918/eksport-862444123.html
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил план на 7%
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России за первое полугодие текущего года превысил плановый показатель на 7%, а экспорт промышленной продукции – на 5%, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в рамках Х Московского финансового форума (МФФ). "За полгода в 2025 году у нас превышение прогнозного показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту составило 7%, а по промпродукции – 5%. Но это не про то, что здорово работает система поддержки, хотя и в том числе про это, я надеюсь, но это в большей степени про ситуацию со сжатием внутреннего рынка, с управляемым охлаждением экономики", - сказал он. Осьмаков отметил, что часть продукции, которая не востребована на внутреннем рынке, по относительно низким ценам уходит на экспорт. "Например, у нас экспортным товаром стала металлическая руда, которая не была до того, она в большей степени перерабатывалась внутри страны, и тут она стала иметь некоторое значение в общем балансе. В связи с этим при этом понятно, что основное направление этого экспорта – это дружественные страны, это новые рынки", - пояснил Осьмаков. В июне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2025 году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов. При этом рост промышленного экспорта России по итогам текущего года ожидается на уровне 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 110 миллиардов долларов.
