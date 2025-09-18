https://1prime.ru/20250918/gost-862410847.html

В России заработает новый ГОСТ по доступу к защищенным данным

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ по доступу к защищенным данным заработает в России с октября - РИА Новости изучило содержание документа. Он устанавливает единообразие процесса "узнавания" пользователя при получении доступа к защищенной информации. В частности, там указано, что аутентификация может быть простой, усиленной или строгой. Наиболее технически сложная - строгая, она использует многофакторную систему проверки и криптографическую защиту. Также документ описывает уровни доверия к лицу, получающему информацию, в зависимости от самой информации. Например, для лиц с низким уровнем доверия достаточно использование одноразового пароля. Средний и высокий уровни доверия уже предполагают более сложное получение доступа к данным, вплоть до использования специальных физических устройств. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 октября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

