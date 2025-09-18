Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство обсудит законопроект о пенсионном обеспечении спасателей - 18.09.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит законопроект о пенсионном обеспечении спасателей
2025-09-18T00:19+0300
2025-09-18T00:59+0300
экономика
общество
россия
рф
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других стран, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.
ПРАЙМ
2025
общество , россия, рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ
00:19 18.09.2025 (обновлено: 00:59 18.09.2025)
 
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других стран, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
