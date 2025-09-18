https://1prime.ru/20250918/kabmin-862409055.html
Правительство обсудит законопроект о пенсионном обеспечении спасателей
Правительство обсудит законопроект о пенсионном обеспечении спасателей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других стран, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.
