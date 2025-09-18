Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России - 18.09.2025
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России
Глава евродипломатии Кая Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе."Каллас не впечатляет некоторых в Еврокомиссии и в Брюсселе в более широком смысле с тех пор, как стала верховным представителем… Каллас занимает ястребиную позицию по России, и, по мнению некоторых, она может перегибать с риторикой", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Каллас также критикуют в руководстве ЕС из-за недостаточно жестких мер в отношении Израиля на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа."Ее роль сейчас состоит в том, чтобы говорить не как премьер-министр одной страны (Эстонии – ред.), но как человек, который обобщает взгляды 27 стран-членов (Евросоюза – ред.)", — пишет издание.Politico также обращает внимание на натянутые отношения Каллас с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
15:06 18.09.2025
 
На Западе раскрыли, с чем столкнулась Каллас из-за России

Politico: Каллас критикуют в Брюсселе из-за ее позиции по России и Газе

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Каллас не впечатляет некоторых в Еврокомиссии и в Брюсселе в более широком смысле с тех пор, как стала верховным представителем… Каллас занимает ястребиную позицию по России, и, по мнению некоторых, она может перегибать с риторикой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Каллас также критикуют в руководстве ЕС из-за недостаточно жестких мер в отношении Израиля на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.
"Ее роль сейчас состоит в том, чтобы говорить не как премьер-министр одной страны (Эстонии – ред.), но как человек, который обобщает взгляды 27 стран-членов (Евросоюза – ред.)", — пишет издание.
Politico также обращает внимание на натянутые отношения Каллас с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
