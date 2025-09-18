https://1prime.ru/20250918/kredit-862440095.html
Минфин ответил на вопрос, как распределять средства на проекты в регионах
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ настаивает на выдаче кредитов для российских регионов только при наличии проектно-сметной документации (ПСД), заявил замминистра финансов Павел Кадочников. "Мы как финансовое ведомство всегда настаиваем, чтобы кредиты (регионам - ред.) выдавались только при наличии ПСД. На практике это пока не работает", - сказал он на сессии Х Московского финансового форума (МФФ), отвечая на вопрос, как обеспечить распределение средств на реализацию проектов в регионах. Он также добавил, что ряд регионов РФ испытывают трудности в подготовке проектно-сметной документации - либо по причине отсутствия средств на нее, либо по организационной причине. "Поэтому, еще раз, общее правило - выдавать кредиты при наличии проектов готовых, при наличии ПСД, но для ряда регионов сделать исключение", - указал Кадочников.
