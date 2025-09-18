https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики - 18.09.2025
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
Россия входит в фазу умеренного роста экономики, заявила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия входит в фазу умеренного роста экономики, заявила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. "Мы сейчас входим в новую фазу - умеренных темпов роста, такого постепенного охлаждения экономики", - сказала Крючкова, выступая на сессии Московского финансового форума. Она отметила, что это создает определенные вызовы и для экономики в целом, и для российских регионов. "Такой бурной истории, когда все время будет лучше и лучше быстрыми темпами, в ближайшие год-два мы, скорее всего, иметь не будем", - добавила она.
