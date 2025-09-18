Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании - 18.09.2025
Спецоперация на Украине
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании
Оборудование нефтегазовой компании загорелось ночью на Кубани из-за падения обломков БПЛА, пожар на площади 20 квадратных метров потушен, пострадавших нет
2025-09-18T11:36+0300
2025-09-18T11:36+0300
спецоперация на украине
кубань
краснодарский край
мчс
КРАСНОДАР, 18 сен - ПРАЙМ. Оборудование нефтегазовой компании загорелось ночью на Кубани из-за падения обломков БПЛА, пожар на площади 20 квадратных метров потушен, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание, как уточняется, произошло в станице Новоминской Каневского района Кубани. "Информация о возгорании на территории нефтегазовой компании поступила в муниципальную ЕДДС в ночь с 17 на 18 сентября. После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03.49 сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
кубань
краснодарский край
кубань, краснодарский край, мчс
Спецоперация на Украине, КУБАНЬ, Краснодарский край, МЧС
11:36 18.09.2025
 
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании

На Кубани из-за обломков БПЛА загорелось оборудование нефтегазовой компании

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Пожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
КРАСНОДАР, 18 сен - ПРАЙМ. Оборудование нефтегазовой компании загорелось ночью на Кубани из-за падения обломков БПЛА, пожар на площади 20 квадратных метров потушен, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание, как уточняется, произошло в станице Новоминской Каневского района Кубани.
"Информация о возгорании на территории нефтегазовой компании поступила в муниципальную ЕДДС в ночь с 17 на 18 сентября. После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03.49 сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
Спецоперация на УкраинеКУБАНЬКраснодарский крайМЧС
 
 
