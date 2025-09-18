https://1prime.ru/20250918/kuban-862427336.html
На Кубани загорелось оборудование нефтегазовой компании
КРАСНОДАР, 18 сен - ПРАЙМ. Оборудование нефтегазовой компании загорелось ночью на Кубани из-за падения обломков БПЛА, пожар на площади 20 квадратных метров потушен, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание, как уточняется, произошло в станице Новоминской Каневского района Кубани. "Информация о возгорании на территории нефтегазовой компании поступила в муниципальную ЕДДС в ночь с 17 на 18 сентября. После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03.49 сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
