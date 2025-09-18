https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862424727.html
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. "Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда. Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается", - сказала она, отвечая на вопрос относительно факторов обеспокоенности Банка России. Также она добавила, что в экономике происходит структурная перестройка, и поэтому в разных секторах наблюдается неравномерная динамика. "Если раньше, когда у нас был рост, все более-менее одинаково росли, или если идет падение, все более-менее одинаково, сейчас происходит неравномерность. И эта неравномерность – это следствие структурных изменений", - отметила глава регулятора.
