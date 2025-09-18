Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда - 18.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда - 18.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда
Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:55+0300
2025-09-18T10:55+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855313188_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_7def9057ec99731c66816c0c0d08285f.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. "Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда. Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается", - сказала она, отвечая на вопрос относительно факторов обеспокоенности Банка России. Также она добавила, что в экономике происходит структурная перестройка, и поэтому в разных секторах наблюдается неравномерная динамика. "Если раньше, когда у нас был рост, все более-менее одинаково росли, или если идет падение, все более-менее одинаково, сейчас происходит неравномерность. И эта неравномерность – это следствие структурных изменений", - отметила глава регулятора.
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия
10:55 18.09.2025
 
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда

Набиуллина: Банк России обеспокоен напряженностью на рынке труда

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.
"Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда. Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается", - сказала она, отвечая на вопрос относительно факторов обеспокоенности Банка России.
Также она добавила, что в экономике происходит структурная перестройка, и поэтому в разных секторах наблюдается неравномерная динамика. "Если раньше, когда у нас был рост, все более-менее одинаково росли, или если идет падение, все более-менее одинаково, сейчас происходит неравномерность. И эта неравномерность – это следствие структурных изменений", - отметила глава регулятора.
Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики, заявил Мишустин
10:17
Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики, заявил Мишустин
10:17
 
ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
