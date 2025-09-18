Цены на нефть перешли к росту

https://1prime.ru/20250918/neft-862445833.html

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,47%, до 68,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 64,41 доллара. Днем ранее цены на нефть опустились в пределах 1%. Также нефть дешевела ещё утром. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с конца прошлого года понизила учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. "После понижения ставки ФРС мы снова сосредоточились на санкциях и международной политике, а не на слабых фундаментальных показателях", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Инвесторы также продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах, опубликованную днем ранее. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 12 сентября сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,5 миллиона. В то же время добыча нефти сократилась на 13 тысяч баррелей - до 13,482 миллиона баррелей в сутки.

