Цены на нефть перешли к росту - 18.09.2025
Цены на нефть перешли к росту
2025-09-18T15:11+0300
2025-09-18T15:11+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,47%, до 68,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 64,41 доллара. Днем ранее цены на нефть опустились в пределах 1%. Также нефть дешевела ещё утром. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с конца прошлого года понизила учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. "После понижения ставки ФРС мы снова сосредоточились на санкциях и международной политике, а не на слабых фундаментальных показателях", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Инвесторы также продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах, опубликованную днем ранее. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 12 сентября сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,5 миллиона. В то же время добыча нефти сократилась на 13 тысяч баррелей - до 13,482 миллиона баррелей в сутки.
15:11 18.09.2025
 
Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту после снижения

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,47%, до 68,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 64,41 доллара. Днем ранее цены на нефть опустились в пределах 1%. Также нефть дешевела ещё утром.
В среду Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с конца прошлого года понизила учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
"После понижения ставки ФРС мы снова сосредоточились на санкциях и международной политике, а не на слабых фундаментальных показателях", - цитирует агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Инвесторы также продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах, опубликованную днем ранее. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 12 сентября сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,5 миллиона. В то же время добыча нефти сократилась на 13 тысяч баррелей - до 13,482 миллиона баррелей в сутки.
