На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши

Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent.

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent."Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такая эскалация способна перерасти в войну.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.

