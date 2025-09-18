https://1prime.ru/20250918/polsha-862439285.html
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши
Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:54+0300
2025-09-18T13:54+0300
2025-09-18T13:54+0300
спецоперация на украине
в мире
польша
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent."Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такая эскалация способна перерасти в войну.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.
https://1prime.ru/20250825/voyna-861215925.html
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861221787.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, В мире, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши
Independent: введение бесполетной зоны над Украиной породит конфликт НАТО с РФ