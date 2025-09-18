Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши - 18.09.2025
Спецоперация на Украине
На Западе забили тревогу из-за новой антироссийской идеи Польши
Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent.
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent."Решение о введении бесполетной зоны &lt;…&gt; в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такая эскалация способна перерасти в войну.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объявление бесполетной зоны над украинской территорией может стать причиной прямых столкновений между странами НАТО и Россией, пишет The Independent.
"Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией", — говорится в публикации.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"За несколько часов". СМИ рассказали, что будет с Европой в случае войны
25 августа, 15:49
По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такая эскалация способна перерасти в войну.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне ситуации с дронами, в отношении которых нет доказательств их якобы российского происхождения, предложил рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Варшава может принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал эту идею как провокационную.
Ранее Киев призывал страны Запада сбивать ракеты над украинской территорией. В конце июня 2024 года агентство Франс Пресс сообщало, что Киев убеждает европейских партнеров развернуть системы ПВО в Польше и Румынии для создания бесполетной зоны на западе Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
25 августа, 17:35
 
