До рецессии в России далеко, считает Путин - 18.09.2025
До рецессии в России далеко, считает Путин
До рецессии в России далеко, считает Путин - 18.09.2025, ПРАЙМ
До рецессии в России далеко, считает Путин
До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:25+0300
2025-09-18T16:25+0300
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
16:25 18.09.2025
 
До рецессии в России далеко, считает Путин

Путин заявил, что рынок труда говорит, что до рецессии в России еще далеко

Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП
16:23
 
Экономика РОССИЯ РФ Владимир Путин
 
 
