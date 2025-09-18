До рецессии в России далеко, считает Путин

https://1prime.ru/20250918/putin-862450743.html
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. До рецессии России далеко, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
