Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента - 18.09.2025
Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента
Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента - 18.09.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента
Международные резервы РФ с 5 по 12 сентября увеличились на 0,9% и составили 705,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:28+0300
2025-09-18T16:28+0300
экономика
финансы
россия
рф
сша
банк россия
мвф
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 сентября увеличились на 0,9% и составили 705,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 12 сентября 2025 года составили 705,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 0,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября составляли 698,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
рф
сша
финансы, россия, рф, сша, банк россия, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия, МВФ
16:28 18.09.2025
 
Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента

Российские международные резервы достигли $705,1 млрд

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 сентября увеличились на 0,9% и составили 705,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 12 сентября 2025 года составили 705,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 0,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября составляли 698,5 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Владимир Путин
До рецессии в России далеко, считает Путин
16:25
 
Экономика Финансы РОССИЯ РФ США банк Россия МВФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала