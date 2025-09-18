https://1prime.ru/20250918/rezervy-862450890.html

Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента

Международные резервы России с 5 по 12 сентября выросли на 0,9 процента

Международные резервы РФ с 5 по 12 сентября увеличились на 0,9% и составили 705,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 сентября увеличились на 0,9% и составили 705,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 12 сентября 2025 года составили 705,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 0,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября составляли 698,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Новости

