Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/rubl-862425529.html
ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад
ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад - 18.09.2025, ПРАЙМ
ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад
Российские рынки не оставляют попыток встряхнуться от налета безысходности, это получается, но ненадолго. Индекс МосБиржи на предторгах поднимается на 0,21% до... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:22+0300
2025-09-18T11:22+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862425529.jpg?1758183747
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рынки не оставляют попыток встряхнуться от налета безысходности, это получается, но ненадолго. Индекс МосБиржи на предторгах поднимается на 0,21% до 2817 пунктов. Ожидаемый диапазон на четверг 2800–2850 пунктов, по индексу РТС — 1050–1085 пунктов. На межбанке доллар США торгуется по 83,99 руб. (-0,01%), евро — по 99,14 руб. (-0,18%). Движение рубля остается техническим.Рублевый индикатор накануне снова уходил ниже 2800 пунктов, но сумел закрыться в районе 2820 пунктов. Это сигнал стабилизации после распродаж, вызванных неожиданно мягким решением ЦБ по ставке, жесткими комментариями регулятора и санкционным фоном. Техническая картина смешанная и не то что бы радует: августовский гэп пока не закрыт, а это сохраняет риски повторного теста поддержки. Долгосрочные цели по индексу все еще в силе: к концу года это могут быть 3100 пунктов. В перспективе — даже 3500 пунктов, если ставки будут снижаться, а дивиденды — платиться.Фьючерсы на Brent отступают на 0,15% до $67,81 за баррель. Давление на рынок усилили данные EIA: запасы нефти в США за неделю сократились на 9,3 млн баррелей, но рост дистиллятов до максимума с января придал медвежьи черты. Сектор учитывает и монетарные сигналы ФРС США, и геополитику.Золото консолидируется у $3660 за унцию (-0,01%). Давление оказал рост доллара США после заседания ФРС. Джером Пауэлл подтвердил постепенный характер смягчения, подчеркнув, что решения будут приниматься от заседания к заседанию. При этом интерес к золоту остается высоким на фоне геополитических рисков и покупок центробанков. С начала года металл вырос почти на 40%.В Азии торги прошли спокойно, индексы двигались преимущественно в "зеленом". Американские фьючерсы стоят на месте в ожидании новой статистики и реакции рынков на шаг ФРС.Итак, ФРС США снизила процентную ставку на 25 б.п. до 4,25% годовых. Это было первое понижение в 2025 году. На глобальном уровне ждали такого решения: прогнозы предполагали почти 100%-ную вероятность сокращения ставки. Год для ожиданий по ставке складывался значительно сложнее, чем обычно. На старте 2025-го основным сценарием было шесть снижений ставки за год. К весне стало понятно, что их будет примерно вполовину меньше, к лету надежды почти обнулились, но к началу осени снова стали актуальны.На траекторию рубля решение Федрезерва прямого влияния не окажет: на межбанке нет иностранцев, только банки РФ и крупные инвесторы. Они будут формировать курс доллара таким, каким он нужен в интересах экономики и финансовой системы. Опосредованно воздействие может прослеживаться в четверг и пятницу, когда глобальные рынки капитала будут анализировать и учитывать решение ФРС и ее намерения на будущее. На обозримую перспективу коридор колебаний доллара США держится в рамках 82-84 руб., евро — 98-99 руб.Смягчение денежно-кредитной политики ФРС — это позитив для валют быстроразвивающихся стран и рисковых активов. С технической точки зрения BTC может реализовать сценарий движения к $123 000 уже к началу октября.Автор - Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
11:22 18.09.2025
 

ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Василий Гиря
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
Все материалы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рынки не оставляют попыток встряхнуться от налета безысходности, это получается, но ненадолго. Индекс МосБиржи на предторгах поднимается на 0,21% до 2817 пунктов. Ожидаемый диапазон на четверг 2800–2850 пунктов, по индексу РТС — 1050–1085 пунктов. На межбанке доллар США торгуется по 83,99 руб. (-0,01%), евро — по 99,14 руб. (-0,18%). Движение рубля остается техническим.

Рублевый индикатор накануне снова уходил ниже 2800 пунктов, но сумел закрыться в районе 2820 пунктов. Это сигнал стабилизации после распродаж, вызванных неожиданно мягким решением ЦБ по ставке, жесткими комментариями регулятора и санкционным фоном. Техническая картина смешанная и не то что бы радует: августовский гэп пока не закрыт, а это сохраняет риски повторного теста поддержки. Долгосрочные цели по индексу все еще в силе: к концу года это могут быть 3100 пунктов. В перспективе — даже 3500 пунктов, если ставки будут снижаться, а дивиденды — платиться.

Фьючерсы на Brent отступают на 0,15% до $67,81 за баррель. Давление на рынок усилили данные EIA: запасы нефти в США за неделю сократились на 9,3 млн баррелей, но рост дистиллятов до максимума с января придал медвежьи черты. Сектор учитывает и монетарные сигналы ФРС США, и геополитику.

Золото консолидируется у $3660 за унцию (-0,01%). Давление оказал рост доллара США после заседания ФРС. Джером Пауэлл подтвердил постепенный характер смягчения, подчеркнув, что решения будут приниматься от заседания к заседанию. При этом интерес к золоту остается высоким на фоне геополитических рисков и покупок центробанков. С начала года металл вырос почти на 40%.

В Азии торги прошли спокойно, индексы двигались преимущественно в "зеленом". Американские фьючерсы стоят на месте в ожидании новой статистики и реакции рынков на шаг ФРС.

Итак, ФРС США снизила процентную ставку на 25 б.п. до 4,25% годовых. Это было первое понижение в 2025 году. На глобальном уровне ждали такого решения: прогнозы предполагали почти 100%-ную вероятность сокращения ставки.

Год для ожиданий по ставке складывался значительно сложнее, чем обычно. На старте 2025-го основным сценарием было шесть снижений ставки за год. К весне стало понятно, что их будет примерно вполовину меньше, к лету надежды почти обнулились, но к началу осени снова стали актуальны.

На траекторию рубля решение Федрезерва прямого влияния не окажет: на межбанке нет иностранцев, только банки РФ и крупные инвесторы. Они будут формировать курс доллара таким, каким он нужен в интересах экономики и финансовой системы. Опосредованно воздействие может прослеживаться в четверг и пятницу, когда глобальные рынки капитала будут анализировать и учитывать решение ФРС и ее намерения на будущее.

На обозримую перспективу коридор колебаний доллара США держится в рамках 82-84 руб., евро — 98-99 руб.

Смягчение денежно-кредитной политики ФРС — это позитив для валют быстроразвивающихся стран и рисковых активов. С технической точки зрения BTC может реализовать сценарий движения к $123 000 уже к началу октября.
Автор - Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала