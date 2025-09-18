ФРС все решила, рубль нейтрален, а BTC очень рад

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рынки не оставляют попыток встряхнуться от налета безысходности, это получается, но ненадолго. Индекс МосБиржи на предторгах поднимается на 0,21% до 2817 пунктов. Ожидаемый диапазон на четверг 2800–2850 пунктов, по индексу РТС — 1050–1085 пунктов. На межбанке доллар США торгуется по 83,99 руб. (-0,01%), евро — по 99,14 руб. (-0,18%). Движение рубля остается техническим.Рублевый индикатор накануне снова уходил ниже 2800 пунктов, но сумел закрыться в районе 2820 пунктов. Это сигнал стабилизации после распродаж, вызванных неожиданно мягким решением ЦБ по ставке, жесткими комментариями регулятора и санкционным фоном. Техническая картина смешанная и не то что бы радует: августовский гэп пока не закрыт, а это сохраняет риски повторного теста поддержки. Долгосрочные цели по индексу все еще в силе: к концу года это могут быть 3100 пунктов. В перспективе — даже 3500 пунктов, если ставки будут снижаться, а дивиденды — платиться.Фьючерсы на Brent отступают на 0,15% до $67,81 за баррель. Давление на рынок усилили данные EIA: запасы нефти в США за неделю сократились на 9,3 млн баррелей, но рост дистиллятов до максимума с января придал медвежьи черты. Сектор учитывает и монетарные сигналы ФРС США, и геополитику.Золото консолидируется у $3660 за унцию (-0,01%). Давление оказал рост доллара США после заседания ФРС. Джером Пауэлл подтвердил постепенный характер смягчения, подчеркнув, что решения будут приниматься от заседания к заседанию. При этом интерес к золоту остается высоким на фоне геополитических рисков и покупок центробанков. С начала года металл вырос почти на 40%.В Азии торги прошли спокойно, индексы двигались преимущественно в "зеленом". Американские фьючерсы стоят на месте в ожидании новой статистики и реакции рынков на шаг ФРС.Итак, ФРС США снизила процентную ставку на 25 б.п. до 4,25% годовых. Это было первое понижение в 2025 году. На глобальном уровне ждали такого решения: прогнозы предполагали почти 100%-ную вероятность сокращения ставки. Год для ожиданий по ставке складывался значительно сложнее, чем обычно. На старте 2025-го основным сценарием было шесть снижений ставки за год. К весне стало понятно, что их будет примерно вполовину меньше, к лету надежды почти обнулились, но к началу осени снова стали актуальны.На траекторию рубля решение Федрезерва прямого влияния не окажет: на межбанке нет иностранцев, только банки РФ и крупные инвесторы. Они будут формировать курс доллара таким, каким он нужен в интересах экономики и финансовой системы. Опосредованно воздействие может прослеживаться в четверг и пятницу, когда глобальные рынки капитала будут анализировать и учитывать решение ФРС и ее намерения на будущее. На обозримую перспективу коридор колебаний доллара США держится в рамках 82-84 руб., евро — 98-99 руб.Смягчение денежно-кредитной политики ФРС — это позитив для валют быстроразвивающихся стран и рисковых активов. С технической точки зрения BTC может реализовать сценарий движения к $123 000 уже к началу октября.Автор - Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рынки не оставляют попыток встряхнуться от налета безысходности, это получается, но ненадолго. Индекс МосБиржи на предторгах поднимается на 0,21% до 2817 пунктов. Ожидаемый диапазон на четверг 2800–2850 пунктов, по индексу РТС — 1050–1085 пунктов. На межбанке доллар США торгуется по 83,99 руб. (-0,01%), евро — по 99,14 руб. (-0,18%). Движение рубля остается техническим.
Рублевый индикатор накануне снова уходил ниже 2800 пунктов, но сумел закрыться в районе 2820 пунктов. Это сигнал стабилизации после распродаж, вызванных неожиданно мягким решением ЦБ по ставке, жесткими комментариями регулятора и санкционным фоном. Техническая картина смешанная и не то что бы радует: августовский гэп пока не закрыт, а это сохраняет риски повторного теста поддержки. Долгосрочные цели по индексу все еще в силе: к концу года это могут быть 3100 пунктов. В перспективе — даже 3500 пунктов, если ставки будут снижаться, а дивиденды — платиться.
Фьючерсы на Brent отступают на 0,15% до $67,81 за баррель. Давление на рынок усилили данные EIA: запасы нефти в США за неделю сократились на 9,3 млн баррелей, но рост дистиллятов до максимума с января придал медвежьи черты. Сектор учитывает и монетарные сигналы ФРС США, и геополитику.
Золото консолидируется у $3660 за унцию (-0,01%). Давление оказал рост доллара США после заседания ФРС. Джером Пауэлл подтвердил постепенный характер смягчения, подчеркнув, что решения будут приниматься от заседания к заседанию. При этом интерес к золоту остается высоким на фоне геополитических рисков и покупок центробанков. С начала года металл вырос почти на 40%.
В Азии торги прошли спокойно, индексы двигались преимущественно в "зеленом". Американские фьючерсы стоят на месте в ожидании новой статистики и реакции рынков на шаг ФРС.
Итак, ФРС США снизила процентную ставку на 25 б.п. до 4,25% годовых. Это было первое понижение в 2025 году. На глобальном уровне ждали такого решения: прогнозы предполагали почти 100%-ную вероятность сокращения ставки.
Год для ожиданий по ставке складывался значительно сложнее, чем обычно. На старте 2025-го основным сценарием было шесть снижений ставки за год. К весне стало понятно, что их будет примерно вполовину меньше, к лету надежды почти обнулились, но к началу осени снова стали актуальны.
На траекторию рубля решение Федрезерва прямого влияния не окажет: на межбанке нет иностранцев, только банки РФ и крупные инвесторы. Они будут формировать курс доллара таким, каким он нужен в интересах экономики и финансовой системы. Опосредованно воздействие может прослеживаться в четверг и пятницу, когда глобальные рынки капитала будут анализировать и учитывать решение ФРС и ее намерения на будущее.
На обозримую перспективу коридор колебаний доллара США держится в рамках 82-84 руб., евро — 98-99 руб.
Смягчение денежно-кредитной политики ФРС — это позитив для валют быстроразвивающихся стран и рисковых активов. С технической точки зрения BTC может реализовать сценарий движения к $123 000 уже к началу октября.
Автор - Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
