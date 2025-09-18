Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил надежность цифрового рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/rubl-862433895.html
Силуанов оценил надежность цифрового рубля
Силуанов оценил надежность цифрового рубля - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил надежность цифрового рубля
Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:41+0300
2025-09-18T12:41+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84223/23/842232307_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a2f1456be91c3b83d20e569655ed20fd.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный. Второе - мы говорим о том, что цифровой рубль очень интересный для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль за цифровым рублем будет обеспечиваться на высоком уровне", - сказал Силуанов в интервью Первому каналу в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).
https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84223/23/842232307_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_54b833400997c0ce55659961fdbe5ccb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, антон силуанов, центральные банки
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, центральные банки
12:41 18.09.2025
 
Силуанов оценил надежность цифрового рубля

Силуанов заявил об абсолютной надежности цифрового рубля

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный. Второе - мы говорим о том, что цифровой рубль очень интересный для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль за цифровым рублем будет обеспечиваться на высоком уровне", - сказал Силуанов в интервью Первому каналу в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
Вчера, 15:07
 
ЭкономикаФинансыРФАнтон Силуановцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала