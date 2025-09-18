https://1prime.ru/20250918/rubl-862433895.html

Силуанов оценил надежность цифрового рубля

Силуанов оценил надежность цифрового рубля - 18.09.2025

Силуанов оценил надежность цифрового рубля

Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль абсолютно надежный, он очень интересен для бюджетного процесса, в частности для его прозрачности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный. Второе - мы говорим о том, что цифровой рубль очень интересный для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль за цифровым рублем будет обеспечиваться на высоком уровне", - сказал Силуанов в интервью Первому каналу в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).

рф

2025

