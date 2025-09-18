Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля российского рубля в импорте Узбекистана выросла за 2024 год - 18.09.2025
Доля российского рубля в импорте Узбекистана выросла за 2024 год
Доля российского рубля в общем объеме импорта Узбекистана по итогам 2024 года выросла до 15%, в экспорте - до 18%, сообщает ЦБ республики. | 18.09.2025
ТАШКЕНТ, 18 сен – ПРАЙМ. Доля российского рубля в общем объеме импорта Узбекистана по итогам 2024 года выросла до 15%, в экспорте - до 18%, сообщает ЦБ республики. Ранее агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана сообщало, что с 2019 по 2023 годы доля рубля в узбекистанском импорте выросла с 4,2% до 7,6%, в экспорте - с 0,8% до 5,3%. При этом доля долларов и евро снизилась с 99,1% до 93,2%. "В 2024 году 70% импортных платежей по внешнеторговым контрактам (29 миллиардов долларов) было осуществлёно в долларах, 15% (6 миллиардов долларов) - в российских рублях, 11% (4,4 миллиарда долларов) - в евро, а оставшиеся 4% (1,6 миллиарда долларов) - в других валютах", - говорится в годовом отчёте ЦБ, размещённом на сайте регулятора. По данным отчёта, 75% (12,7 миллиарда долларов) валютных поступлений от экспорта приходится на доллары, 18% (2,9 миллиарда долларов) - в рублях, 5% (900 миллионов долларов) - в евро и 2% в других валютах. Ранее стороны неоднократно заявляли, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля нацвалют во взаиморасчетах составляет более 60% и продолжает расти. По данным узбекской статистики, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% по сравнению с 2023 годом – до 11,63 миллиарда долларов. В частности, объем узбекского экспорта в РФ за прошлый год вырос на 5,4% - до 3,68 миллиарда долларов (13,7% в общем объеме экспорта), объем импорта Узбекистана из РФ - на 19,3%, до 7,947 миллиарда долларов (20,4% в общем объеме импорта). Результат выше 11 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики, уступая только Китаю.
Доля российского рубля в импорте Узбекистана выросла за 2024 год

Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 18 сен – ПРАЙМ. Доля российского рубля в общем объеме импорта Узбекистана по итогам 2024 года выросла до 15%, в экспорте - до 18%, сообщает ЦБ республики.
Ранее агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана сообщало, что с 2019 по 2023 годы доля рубля в узбекистанском импорте выросла с 4,2% до 7,6%, в экспорте - с 0,8% до 5,3%. При этом доля долларов и евро снизилась с 99,1% до 93,2%.
"В 2024 году 70% импортных платежей по внешнеторговым контрактам (29 миллиардов долларов) было осуществлёно в долларах, 15% (6 миллиардов долларов) - в российских рублях, 11% (4,4 миллиарда долларов) - в евро, а оставшиеся 4% (1,6 миллиарда долларов) - в других валютах", - говорится в годовом отчёте ЦБ, размещённом на сайте регулятора.
По данным отчёта, 75% (12,7 миллиарда долларов) валютных поступлений от экспорта приходится на доллары, 18% (2,9 миллиарда долларов) - в рублях, 5% (900 миллионов долларов) - в евро и 2% в других валютах.
Ранее стороны неоднократно заявляли, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля нацвалют во взаиморасчетах составляет более 60% и продолжает расти.
По данным узбекской статистики, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% по сравнению с 2023 годом – до 11,63 миллиарда долларов. В частности, объем узбекского экспорта в РФ за прошлый год вырос на 5,4% - до 3,68 миллиарда долларов (13,7% в общем объеме экспорта), объем импорта Узбекистана из РФ - на 19,3%, до 7,947 миллиарда долларов (20,4% в общем объеме импорта). Результат выше 11 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики, уступая только Китаю.
Ростовские компании заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана
