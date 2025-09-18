https://1prime.ru/20250918/siluanov-862430570.html
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов
2025-09-18T12:05+0300
2025-09-18T12:05+0300
2025-09-18T12:06+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
банк россия
центральные банки
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка - это не только бюджет, а вся экономика. Если ставка будет снижаться, у экономики будет больше возможности дышать, что называется, работать, будет больше налогов, заработка у людей. Вот в чем основа. А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "Сбалансированный бюджет - это возможность для Центрального банка более мягко действовать", - отметил Силуанов.
