https://1prime.ru/20250918/siluanov-862430570.html

Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов

Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ

Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов

Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T12:05+0300

2025-09-18T12:05+0300

2025-09-18T12:06+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

банк россия

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка - это не только бюджет, а вся экономика. Если ставка будет снижаться, у экономики будет больше возможности дышать, что называется, работать, будет больше налогов, заработка у людей. Вот в чем основа. А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "Сбалансированный бюджет - это возможность для Центрального банка более мягко действовать", - отметил Силуанов.

https://1prime.ru/20250918/effektivnost-862425200.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россия, центральные банки