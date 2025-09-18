Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов - 18.09.2025
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов
Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка - это не только бюджет, а вся экономика. Если ставка будет снижаться, у экономики будет больше возможности дышать, что называется, работать, будет больше налогов, заработка у людей. Вот в чем основа. А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "Сбалансированный бюджет - это возможность для Центрального банка более мягко действовать", - отметил Силуанов.
финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россия, центральные банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, банк Россия, центральные банки
12:05 18.09.2025 (обновлено: 12:06 18.09.2025)
 
Сбалансированный бюджет позволяет действовать мягко, заявил Силуанов

Силуанов: ставка влияет на всю экономическую политику России

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ставка - это не только бюджет, а вся экономика. Если ставка будет снижаться, у экономики будет больше возможности дышать, что называется, работать, будет больше налогов, заработка у людей. Вот в чем основа. А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
"Сбалансированный бюджет - это возможность для Центрального банка более мягко действовать", - отметил Силуанов.
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Антон Силуанов банк Россия центральные банки
 
 
