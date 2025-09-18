https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862427175.html
Собянин рассказал, когда веселее будет жить
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение "Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы - это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно", - сказал Собянин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
