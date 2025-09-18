Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин рассказал, когда веселее будет жить - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862427175.html
Собянин рассказал, когда веселее будет жить
Собянин рассказал, когда веселее будет жить - 18.09.2025, ПРАЙМ
Собянин рассказал, когда веселее будет жить
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:35+0300
2025-09-18T11:35+0300
экономика
россия
рф
москва
сергей собянин
эльвира набиуллина
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/01/828920115_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_aca9f637e17c33ba0c90a3f2b4fe0365.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение "Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы - это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно", - сказал Собянин. ​В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862426087.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/01/828920115_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5d0ac0a930966cfa3026fc60f90c8fdc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, сергей собянин, эльвира набиуллина, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов
11:35 18.09.2025
 
Собянин рассказал, когда веселее будет жить

Собянин: всем будет веселее, когда у Набиуллиной и Силуанова будет настроение

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение
"Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы - это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно", - сказал Собянин.
​В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере
11:25
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСергей СобянинЭльвира НабиуллинаАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала