Набиуллина посоветовала Силуанову посмотреть на прогноз по ключевой ставке

2025-09-18T12:08+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума посоветовала министру финансов Антону Силуанову посмотреть на прогноз регулятора по ключевой ставке на 2026 год при обсуждении бюджета РФ. "Вы в качестве дополнительной информации, когда будете рассматривать бюджет, можете смотреть и наш прогноз ключевой ставки на следующий год - 12-13%. Правда могут быть, я сразу оговорюсь, уточнения, в том числе в зависимости от бюджета", - сказала она.

