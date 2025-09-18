Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина посоветовала Силуанову посмотреть на прогноз по ключевой ставке - 18.09.2025
Набиуллина посоветовала Силуанову посмотреть на прогноз по ключевой ставке
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума посоветовала министру финансов Антону Силуанову посмотреть на прогноз регулятора по ключевой ставке на 2026 год при обсуждении бюджета РФ. "Вы в качестве дополнительной информации, когда будете рассматривать бюджет, можете смотреть и наш прогноз ключевой ставки на следующий год - 12-13%. Правда могут быть, я сразу оговорюсь, уточнения, в том числе в зависимости от бюджета", - сказала она.
Набиуллина посоветовала Силуанову посмотреть на прогноз по ключевой ставке

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума посоветовала министру финансов Антону Силуанову посмотреть на прогноз регулятора по ключевой ставке на 2026 год при обсуждении бюджета РФ.
"Вы в качестве дополнительной информации, когда будете рассматривать бюджет, можете смотреть и наш прогноз ключевой ставки на следующий год - 12-13%. Правда могут быть, я сразу оговорюсь, уточнения, в том числе в зависимости от бюджета", - сказала она.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Собянин и Набиуллина поспорили на сессии финансового форума
ЭкономикаФинансыРФЭльвира НабиуллинаАнтон Силуановбанк РоссияБанки
 
 
Заголовок открываемого материала