Путин призвал сокращать субсидирование продукции иностранных производителей
Путин призвал сокращать субсидирование продукции иностранных производителей - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сокращать субсидирование продукции иностранных производителей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно работать над сокращением субсидирования продукции иностранных производителей. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:25+0300
2025-09-18T17:25+0300
2025-09-18T17:25+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно работать над сокращением субсидирования продукции иностранных производителей. "Принимаются такие решения, которые, по сути, ведут к субсидированию иностранного производителя, безусловно, нужно делать все для того, чтобы это сокращать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
