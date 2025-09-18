Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал сокращать субсидирование продукции иностранных производителей
2025-09-18T17:25+0300
2025-09-18T17:25+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно работать над сокращением субсидирования продукции иностранных производителей. "Принимаются такие решения, которые, по сути, ведут к субсидированию иностранного производителя, безусловно, нужно делать все для того, чтобы это сокращать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
17:25 18.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно работать над сокращением субсидирования продукции иностранных производителей.
"Принимаются такие решения, которые, по сути, ведут к субсидированию иностранного производителя, безусловно, нужно делать все для того, чтобы это сокращать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий
Вчера, 22:50
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
