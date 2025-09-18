Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза - 18.09.2025, ПРАЙМ
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза
Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:19+0300
2025-09-18T19:19+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено. Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза. "Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
москва
бизнес, россия, москва, яндекс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс
19:19 18.09.2025
 
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза

Цены на такси из центра Москвы выросли почти в три раза на фоне ограничений метро

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено.
Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза.
"Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
