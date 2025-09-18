Трамп сообщил, что готов к введению санкций против России

https://1prime.ru/20250918/tramp-862458705.html
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против России, но только если союзники прекратят покупать российские энергоресурсы. "Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России", - сказал Трамп журналистам.
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против России, но только если союзники прекратят покупать российские энергоресурсы.
"Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России", - сказал Трамп журналистам.
