Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250918/ukraina-862411158.html
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
В интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T04:04+0300
2025-09-18T04:04+0300
спецоперация на украине
украина
сша
швейцария
валерий герасимов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией.“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: &lt;…&gt; частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. &lt;…&gt; В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено,” — отметил он.Уилкерсон также обвинил европейские страны в активном противостоянии мирному разрешению конфликта.По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, российская армия продвигается практически на всех участках, а за последние сутки ВСУ потеряли около 1555 военнослужащих на различных направлениях.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html
украина
сша
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, швейцария, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Валерий Герасимов, ВСУ
04:04 18.09.2025
 
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева

Полковник Лоуренс Уилкерсон: Украина проиграла в конфликте с Россией

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией.
“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: <…> частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. <…> В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено,” — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Уилкерсон также обвинил европейские страны в активном противостоянии мирному разрешению конфликта.
По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, российская армия продвигается практически на всех участках, а за последние сутки ВСУ потеряли около 1555 военнослужащих на различных направлениях.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Ждет казнь": на Западе раскрыли жестокое решение командования ВСУ
Вчера, 22:27
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАШВЕЙЦАРИЯВалерий ГерасимовВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала