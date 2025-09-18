https://1prime.ru/20250918/ukraina-862411158.html

"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева

"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией.“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: <…> частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. <…> В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено,” — отметил он.Уилкерсон также обвинил европейские страны в активном противостоянии мирному разрешению конфликта.По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, российская армия продвигается практически на всех участках, а за последние сутки ВСУ потеряли около 1555 военнослужащих на различных направлениях.

