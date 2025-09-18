Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862420436.html
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
План Владимира Зеленского по конфликту с Россией основан на стремлении выманить как можно больше денег на продолжение военного противостояния до последнего... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:01+0300
2025-09-18T10:01+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
госдума
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по конфликту с Россией основан на стремлении выманить как можно больше денег на продолжение военного противостояния до последнего украинца, поделился с РИА Новости мнением депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией: план "А" означает завершение конфликта, план "Б" - Украина продолжает конфликт, если находит для этого 120 миллиардов долларов, 60 из которых должны дать союзники. "План "А" и план "Б" Зеленского едины в своем вымогательстве. Киевскому режиму нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы убивать своих граждан в военной форме вплоть до последнего украинца", - сказал Ивлев. По его словам, на такое способен только человек, находящийся в высокой степени социального разложения. "Похоже, Зеленский уже достиг этой стадии", - сказал Ивлев.
https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862412190.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский, госдума, нато, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума, НАТО, В мире
10:01 18.09.2025
 
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством

Ивлев: Зеленский хочет выманить деньги на противостояние до последнего украинца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по конфликту с Россией основан на стремлении выманить как можно больше денег на продолжение военного противостояния до последнего украинца, поделился с РИА Новости мнением депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией: план "А" означает завершение конфликта, план "Б" - Украина продолжает конфликт, если находит для этого 120 миллиардов долларов, 60 из которых должны дать союзники.
"План "А" и план "Б" Зеленского едины в своем вымогательстве. Киевскому режиму нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы убивать своих граждан в военной форме вплоть до последнего украинца", - сказал Ивлев.
По его словам, на такое способен только человек, находящийся в высокой степени социального разложения.
"Похоже, Зеленский уже достиг этой стадии", - сказал Ивлев.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского
05:54
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийГосдумаНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала