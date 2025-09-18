https://1prime.ru/20250918/zhaloby-862411685.html

Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало

Добавлены подробности (3-4 абзацы). | 18.09.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (3-4 абзацы). ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. "Жалоб на постановление (об аресте Сехили - ред.) в суд не поступало", - сообщила Оленева. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, французский путешественник подозревается по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 1 статьи 322 УК РФ). Сехили может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Ранее в сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, Уссурийский районный суд 6 сентября арестовал Сехили на срок до 4 октября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.

