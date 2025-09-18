Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/zhaloby-862411685.html
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало - 18.09.2025, ПРАЙМ
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало
Добавлены подробности (3-4 абзацы). | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T04:41+0300
2025-09-18T04:41+0300
бизнес
общество
владивосток
приморье
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862411685.jpg?1758159707
Добавлены подробности (3-4 абзацы). ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. "Жалоб на постановление (об аресте Сехили - ред.) в суд не поступало", - сообщила Оленева. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, французский путешественник подозревается по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 1 статьи 322 УК РФ). Сехили может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Ранее в сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, Уссурийский районный суд 6 сентября арестовал Сехили на срок до 4 октября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
владивосток
приморье
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , владивосток, приморье, рф
Бизнес, Общество , Владивосток, Приморье, РФ
04:41 18.09.2025
 
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало

В Приморье не поступало жалоб на арест французского велосипедиста Сехили

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности (3-4 абзацы).
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
"Жалоб на постановление (об аресте Сехили - ред.) в суд не поступало", - сообщила Оленева.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, французский путешественник подозревается по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 1 статьи 322 УК РФ).
Сехили может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет.
Ранее в сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, Уссурийский районный суд 6 сентября арестовал Сехили на срок до 4 октября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
 
БизнесОбществоВладивостокПриморьеРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала